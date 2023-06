Matrimonio d'altri tempi a Floridia, la sposa arriva in chiesa in carrozza (FOTO)

Non soltanto nel Regno unito, ma anche a Floridia i sogni non costano nulla. E se re Carlo e la sua Camilla hanno utilizzato la milionaria carrozza 'Diamond Jubilee State Coach' anche Valentina e Roberto hanno deciso di acclamare il loro amore, unendosi in matrimonio arrivando in chiesa Madre a Floridia con una carrozza trascinata da un cavallo: nell'occasione anche un cocchiere con una grande dimistichezza con i cavalli. Il già fantino Oreste Bonfante. Il cocchiere ha preso la sposa in una villetta della Marchesa ed ha accompagnato Valentina ed il padre della ragazza, Maurizio Floridia, fino alla chiesa Madre, attraversando metà di corso Vittorio Emanule. Davanti al sagrato della chiesa ad attendere la sposa, Roberto. Davanti all'altare hanno pronunciato il loro sì alle nozze. La coppia vive e lavora in Francia ed è tornata nel paese di origine per unirsi in matrimonio. Un bel pomeriggio per Valentina e Roberta ed anche per loro un pezzo di favola floridiana.