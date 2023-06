I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno arrestato un pregiudicato 33enne del luogo in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’A.G. aretusea.

L’uomo, che dovrà espiare una pena di 2 anni, 1 mese e 14 giorni di reclusione per rapina e lesioni personali commessi nel 2018, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cavadonna.