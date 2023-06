Incastrato dall'odore della canapa indiana: denunciato a Mascalucia

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, unitamente a personale della Tenenza di Mascalucia, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un pregiudicato 29enne del posto. Durante l'attività di verifica, i Carabinieri non hanno potuto far a meno di "cogliere" il caratteristico odore della canapa indiana, così, dopo aver iniziato a controllare la casa, hanno chiesto al 29enne se nascondesse dello stupefacente in casa. Quest'ultimo, oramai rassegnato, comprendendo che sarebbe stato più opportuno collaborare con i militari per cercare di "alleviare" l'ormai inevitabile ulteriore strascico giudiziario, ha prelevato, ben celati dietro un forno a legna, alcuni vasi di terracotta con 5 piante di cannabis indica di varie altezze, che verosimilmente aveva cercato di nascondere non appena si era accorto dell'arrivo della pattuglia dell'Arma.