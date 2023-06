Il Siracusa impone l' 1 a 1 all'Enna: sempre più vicina la promozione in serie D

Il Siracusa stacca il pass per la promozione in serie D. Gli azzurri, pur non disputando una grande gara, hanno imposto il pari all'Enna ( 1 - 1) nella prima finale dei play off d'Eccellenza. Il Siracusa ha fatto e disfatto a suo piacimento, regalando il vantaggio ai padroni di casa dopo appena 10 minuti, per uno svarione della difesa. Il gol porta la firma di Agudiak. Ed è stato l'unico tiro nello specchio della porta difesa da Lumia. Gli azzurri in svantaggio hanno faticato ad imporre il proprio gioco, anche per l'attenta difesa dell'Enna, impeccabile per almeno 70 minuti. Ma è stato il solito Luca Ficarrotta a tirare il classico coniglio dal cilindro al 75' mettendo la sfera alle spalle dell'estremo difensore ennese. Grande festa sugli spalti degli oltre 500 tifosi arrivati da Siracusa. Agguantato il pari, gli azzurri hanno pure rischiato di vincere, ma nel finale una conclusione di Savasta si è rivelata debole. Per onore di cronaca è stata una partita correttissima sia in campo che sugli spalti. Domenica prossima, 18 giugno, il retourn match al De Simone. Il Siracusa parte avvantaggiato dal gol realizzato in trasferta, ma l'Enna non mollerà fino all'ultimo istante.