Ballottaggio a Siracusa, affluenza alle urne alle 19 è del 21,30%

Sono proseguite regolarmente le operazioni di ballottaggio per scegliere il sindaco di Siracusa.

​Alle 19, l’affluenza alle urne è stata del 21,30 per cento, pari a 21 mila 761 siracusani, con una prevalenza di uomini: 11 mila 127 (22,54 per cento) contro 10 mila 634 (20,14). Il corpo elettorale è composto di 102 mila 147 elettori, di cui 49 mila 359 maschi e 52 mila 788 femmine.

​Al primo turno di due settimane fa, alla stessa ora, la percentuale dei votanti era stata del 32,55, pari a 33 mila 249 elettori.

​Alle Amministrative del 2018, sempre alle ore 19, in occasione del ballottaggio, l’affluenza alle urne era stata del 23,66 per cento: 24 mila 421 aventi diritto su 103 mila 213. Allora, però, si votata in un solo giorno. Questa volta i seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani.

​La prossima rilevazione sarà sempre stasera, all’ora di chiusure dei seggi.

​Chi non fosse in possesso delle tessera elettorale, o chi dovesse rinnovarla, può recarsi allo sportello di via San Sebastiano 31 oppure (per la prima volta) alle sedi circoscrizionali delle frazioni di Belvedere e Cassibile.