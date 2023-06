Controlli nel mare di Siracusa delle imbarcazioni date a noleggio

Con l’inizio della stagione estiva riprende l’attività della Guardia Costiera di Siracusa per contrastare il fenomeno del noleggio abusivo di imbarcazioni e l'utilizzo di barche non autorizzate per il trasporto passeggeri.

Proprio nella giornata di ieri (10.06.23) è entrato in azione il nuovo battello in dotazione al Comando di questa Capitaneria di Porto che dopo aver passato al setaccio le acque interne del porto ha fermato e sottoposto a controllo un’ unità da diporto impiegata in attività commerciale di trasporto turisti.

Dalle verifiche amministrative e materiali è emerso che a bordo erano presenti un numero di persone superiore al limite di legge consentito ed è scattata pertanto la sanzione amministrativa.