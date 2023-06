Canile chiuso a Marsala, randagi abbandonati vicino alla struttura

"Dopo anni di richieste non sono state installate telecamere per monitorare gli abbandoni e i cittadini continuano ad abbandonare nelle vicinanze della struttura". È quanto si leggere in una nota dell'Enpa Marsala, ossia l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, in cui si parla dello stato in cui si trova il Canile Municipale di Marsala.

"Il canile è chiuso per esubero, il comune non ha ancora stipulato nessuna convenzione e continua a tamponare affidando cani alle associazioni che sono al collasso, senza ricevere aiuti economici né in beni - si legge nella nota -. Il comune di Marsala non si occupa seriamente del fenomeno randagismo e del canile municipale il cui stato di degrado è sotto gli occhi di tutti i cittadini".

"Si continua ad abusare della disponibilità delle associazioni nonostante da anni proponiamo soluzioni, investiamo in progetti e assistiamo i cittadini oltre le nostre possibilità - e conclude -.

Siamo stanchi di subire, la cittadinanza non collabora e continua ad abbandonare vergognosamente anche cuccioli appena nati, il comune resta fermo nell'immobilismo più totale gravando sulle associazioni, non ci sono controlli territoriali né progetti per mitigare il fenomeno la cui origine è culturale, sociale e poi politica".