Maxi sbarco a Pozzallo: arrivati 252 migranti

Un gruppo di 252 migranti, tra i quali 15 minori, è stato soccorso al largo delle coste siciliane, a circa 60 miglia marina da Portopalo di Capo Passero, da due motovedette della Guardia Costiera che li ha trasferiti nel porto di Pozallo (Ragusa).

I naufraghi fanno parte di un gruppo di 400 salvati da un motopeschereccio che ha raccolto l'Sos di un barcone in difficoltà.

In banchina, al porto di Pozzallo,si stanno completando le procedure di identificazione. Non sono stati necessari ricoveri ospedalieri. I migranti verranno trasferiti tutti nell'hotspot di Pozzallo.