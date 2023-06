La scomparsa di Kata a Firenze, aperte tutte le ipotesi

Sulla scomparsa a Firenze di Kata, una bimba di 5 anni, "tutte le ipotesi sono aperte come rapimento o allontanamento". Lo ha detto il generale Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze dall'edificio - un ex hotel occupato - da dove si sono perse le tracce della piccola. E mentre si rincorrono voci di avvistamenti e presunti sequestratori, la madre, che ha avuto un malore, lancia un appello ("Aiutatemi")poi dice: 'Ho detto ai carabinieri chi può averla presa, lei non si sarebbe mai persa, ha seguito qualcuno'.