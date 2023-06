Migranti, Meloni e la Ue: prima intesa con la Tunisia

'"Vogliamo arrivare al Consiglio europeo di fine giugno con un memorandum d'intesa già firmato tra Ue e Tunisia': lo ha detto la premier Meloni nella dichiarazione congiunta a Tunisi con von der Leyen e Mark Rutte. Per la presidente della Commissione, in particolare, "l'Ue valuta un piano di assistenza non appena sarà trovato un accordo" con l'Fmi, "che è necessario".

Il presidente Saied è contro il trattamento disumano dei migranti ma avverte:"Non possiamo fare le guardie di frontiere degli altri. Il Fmi riveda le sue posizioni e troveremo una soluzione". In arrivo aRoma i tecnici Ue per il Pnrr: Fitto, visita di routine.