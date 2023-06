Siracusa sceglie il suo sindaco, ago della bilancia le 3 liste che hanno superato lo sbarramento

Seggi aperti nuovamente dalle 7 di stamane in quattro comuni della Sicilia dove ieri si è votato per il turno di ballottaggio per le amministrative. I seggi chiuderanno alle 15; subito dopo cominceranno le operazione di spoglio. La sfida principale a Siracusa, unico capoluogo al secondo turno; al voto anche Acireale (Ct), Aci Sant'Antonio (Ct) e Piazza Armerina (En).

Gli elettori sono in totale 186.040. A Siracusa a contendersi la poltrona di sindaco sono Ferdinando Messina, appoggiato dal centrodestra e che al primo turno ha ottenuto il 32,22%, e l'uscente Francesco Italia, esponente di Azione, che ha ricevuto il 23,89% delle preferenze.

A fare da ago della bilancia potrebbero essere le tre liste che hanno superato lo sbarramento del 5% e che sostenevano i tre candidati a sindaco sconfitti al primo turno: Renata Giunta per i progressisti, l'ex sindaco renziano Giancarlo Garozzo ed Edy Bandiera, auto-sospeso da Forza Italia.

Nella prima giornata del ballottaggio a Siracusa, sono stati poco meno di 30 mila gli elettori che si sono recati alle urne (29,29%). Si tratta di un forte astensionismo, considerando che gli aventi diritto al voto sono oltre 102 mila.