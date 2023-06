Berlusconi, Bonfanti: "E' stato il padre della rivoluzione liberale"

"La Deputazione nazionale e regionale, i Dirigenti nazionali e regionali, il Commissario provinciale, gli Amministratori locali, gli Iscritti e Simpatizzanti di Forza Italia Siracusa, profondamente commossi dalla Sua dipartita, si uniscono al dolore della Famiglia per la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi, uomo e politico di raffinata intelligenza, concreto impegno e di grande umanità. Punto di riferimento della politica nazionale, il più longevo premier della storia della Repubblica, ha affrontato eventi di portata globale che hanno caratterizzato la fine del primo decennio del nuovo secolo ed è stato il padre della “rivoluzione liberale” ancora attuale e in atto.

L’Italia perde uno statista che ha cambiato la politica, radunando le donne e gli uomini con valori “liberali” in grado di garantire la tenuta del Paese, integrando progressivamente il nostro movimento politico nella famiglia popolare europea favorendo continuità nell’indirizzo atlantistico e europeistico della nostra Repubblica. La Sicilia, perde un caro amico sempre vicino alle esigenze della nostra terra e dei siciliani". Così il coordinatore provinciale di Forza Italia in provincia di Siracusa, Corrado Bonfanti.