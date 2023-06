Ballottaggio a Siracusa, più di 39 mila al voto: in leggero vantaggio Italia

Concluse le operazioni di voto, è già cominciato lo scrutinio nelle 123 sezioni cittadine dove si è votato il turno di ballottaggio per l’elezione del nuovo Sindaco di Siracusa.

Il dato definitivo dell’affluenza è del 38,74%: hanno votato in tutto 39.571 persone.

Al ballottaggio del 2018 i votanti erano stati il 34,07 %, per un totale di 35.169 votanti.

Al primo turno l’affluenza era stata del 55,02 %, pari a 56.203 votanti.

Dalle prime sezioni scrutinate, una trentina, in leggero vantaggio è il sindaco uscente Francesco Italia di Azione, mentre Ferdinando Messina (Centro destra) sarebbe leggermente indietro tra i 4 ed i 5 punti.