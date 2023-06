Il Centro destra stecca i ballottaggi, Italia confermato sindaco di Siracusa col 55,39%

Il centrodestra stecca in tre dei quattro Comuni andati al ballottaggio in Sicilia, mentre a Piazza Armerina, in provincia di Enna, si presentava al secondo turno in una sfida fratricida. Niente da fare a Siracusa per Ferdinando Messina, sostenuto da 5 liste con i simboli di partito e da altre 6 civiche, che si ferma al 44, 61% (17.318 voti). Con oltre il 55, 39% dei voti vince Francesco Italia, dirigente di Azione e sindaco uscente appoggiato al secondo turno anche dal gruppo che fa riferimento all'ex esponente di Forza Italia Edy Bandiera (candidato sconfitto al primo turno), in rotta col partito e pronto a fare il vice sindaco. Italia ha fatto un balzo rispetto al primo turno, incassando 21.501 preferenze. Il doppio turno si rivela una bestia nera a Siracusa per il Centro destra, ma sul voto a Messina, c'è tanto 'fuoco amico'. I partiti tradizionali non hanno retto ed avere imbarcato le sei liste civiche hanno dato una brutta impressione agli elettori. Forse sarebbe bastato il solo apparentamento con "Fuori sistema" di Giancarlo Garozzo. Inutile il codazzo di alcune civiche non in grado neppure di superare il 3 per cento. Un errore strategico che Messina ha pagato con la sconfitta. Il deputato dell'Mpa, Peppe Carta, accusa sulle distribuzione degli assessori ed ammette che 'qualche errore è stato commesso'. Nessuna parola invece dal deputato all'Ars di Forza Italia, Riccardo Gennuso, partito che esprimeva il candidato a sindaco. In silenzio anche il parlamentare nazionale di Fdi, Luca Cannata.

Esulta Carlo Calenda, leader di Azione: "Francesco ha fatto un grandissimo lavoro sul territorio, con competenza e tanta energia. Incarna perfettamente quello che Azione rappresenta e noi siamo orgogliosi di lui. Buona continuazione del lavoro". Delle quattro grandi città (Catania, Siracusa, Trapani e Ragusa) al rinnovo in questa tornata di amministrative dunque la maggioranza di governo conquista soltanto la città ai piedi dell'Etna, dove ha vinto al primo turno Enrico Trantino. Nonostante le polemiche della vigilia per una vicenda giudiziaria che lo coinvolgono in alcune intercettazioni con esponenti del clan Santapaola-Ercolano, ad Acireale è stato eletto Roberto Barbagallo, vicinissimo al deputato regionale Nicola D'Agostino (Fi) e appoggiato da nove liste civiche: ha ottenuto il 51,57%; Nino Garozzo, del centrodestra, si è fermato al 48,43%. Neppure gli ordini di scuderia dei vertici regionali sono serviti al centrodestra per vincere ad Aci Sant'Antonio: il nuovo sindaco con il 51,66% è Quintino Rocca, volto storico delPd, appoggiato da quattro liste civiche. Giuseppe Santamaria, spinto da nove liste di cui tre con i simboli di partito, ottiene il 48,34%. A Piazza Armerina il derby nel centrodestra lo vince Nino Cammarata con il 58,67%: a sostenerlo le liste di FdI, Udc e una civica. Massimo Di Seri, appoggiato da Forza Italia, Dc e Sud chiama Nord, ottiene il 41,33%. L'affluenza è risultata in calo. Ha votato il 40,84% degli aventi diritto, con una flessione del 18,76% rispetto alle precedenti consultazioni in cui si era registrata un' affluenza del 58,61%. A Siracusa ha votato il 38,74% degli elettori, il16,10% in meno di cinque anni fa (54,84%).