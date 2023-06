'Sistema Siracusa', la sentenza:"Amara il cervello con Calafiore e Longo"

Tutto parte dal 24 settembre 2016. Da quando otto sostituti in servizio alla Procura di Siracusa, senza informare il responsabile dell' Ufficio, presentarono un esposto al procuratore di Messina. Da quella iniziativa scaturirono i procedimenti penali che hanno portato a scoprire il cosiddetto "Sistema Siracusa" e alle prime nove condanne della sentenza del settembre 2022 da parte dei giudici del tribunale di Messina. La genesi di una serie di fatti che vedevano coinvolti i due avvocati siracusani Piero Amara e Giuseppe Calafiore e il sostituto procuratore Giancarlo Longo si ritrova nelle motivazioni di questa sentenza pubblicate qualche giorno fa.Proprio Amara e Calafiore non sono presenti in sentenza perchè hanno chiuso la loro posizione con una serie di patteggiamenti."Qualcosa di sconcertante ed inoppugnabile è accaduto tra il 2010 (almeno) ed il 2016 all'interno della Procura della Repubblica di Siracusa, in termini di distorsione delle funzioni istituzionali ad opera del dott. Giancarlo Longo, caso più eclatante, ma non isolato" si legge nelle motivazioni, 157pagine, scritte dalla presidente della prima sezione penale del tribunale Maria Eugenia Grimaldi. E proprio Amara dai giudici è considerato "il "cervello" del sistema criminale" che anche come"collaboratore di giustizia", riesce ad "alleggerire le posizioni di taluni "compagni" di strada, specie i più potenti, dai quali ha molto ricevuto"