Per Gip atti nulli, presto scarcerato presunto boss di Palermo

II giudice per l'udienza preliminare Cristina Lo Bue ha accolto le eccezioni di nullità sollevate dagli avvocati Rosanna Vella e Giovanni Castronovo per il presunto boss del quartiere Porta Nuova di Palermo, Giuseppe Di Giovanni, che presto potrebbe essere scarcerato. Stessa nullità per Giuseppe Auteri, latitante, difeso dall'avvocato Dario Gallo. Ai legali non sono stati notificati l'avviso dI conclusione delle indagini e la richiesta di rinvio a giudizio. Lo scrive il sito on Live Sicilia. La posizione dei due imputati viene stralciata: il filone d'indagine include altri 31 indagati, per il quale il processo va avanti. In attesa di ripartire da zero i termini di custodia cautelare, per Di Giovanni stanno per scadere. Calcoli alla ma dovrebbe lasciare il carcere il 7 luglio. Difficile, se non impossibile, rifare tutto in tempo. Giuseppe Di Giovanni è stato arrestato nel corso di un blitz dei carabinieri del nucleo investigativo a luglio del 2022, a pochi giorni dell'omicidio di Giuseppe Incontrera, avvenuto nel quartiere Zisa.