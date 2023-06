Berlusconi, Arcore meta di pellegrinaggio: domani sarà lutto nazionale

Villa San Martino, la residenza ad Arcore di Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia morto ieri a 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano è anche oggi meta di pellegrinaggio per quanto vogliono rendere omaggio.

Ieri il feretro dell'ex premier è stato portato nella sua residenza, in attesa dei funerali di Stato in programma domani alle 15 nel Duomo di Milano.

Per la giornata è stato anche decretato il lutto nazionale, prima volta per un ex premier.

Fiori, cartelloni, bandiere di Forza Italia e sciarpe del Milan. Decine di omaggi e ricordi sono stati lasciati davanti alla storica villa San Martino ad Arcore. Un grande striscione con scritto 'Grazie in eterno presidente' è comparso questa mattina su una siepe che costeggia la villa, a firma dei tifosi della curva del Monza calcio. In Aula alla Camera si terrà una commemorazione, ma non è stata ancora decisa la data. Emerge dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio che si è riunita stamani.

L'Aula del Senato commemora Silvio Berlusconi martedì 20 giugno alle ore 15. L'Aula è sospesa per tutta la settimana e riprenderà lunedì 19 con la discussione generale sulla P.a.

"Silvio Berlusconi è stato un combattente - ha detto la presidente del Pe Roberta Metzola alla commemorazione per la morte di Silvio Berlusconi, davanti alla Plenaria - che ha fondato e guidato il centrodestra in Italia, un protagonista della politica per generazioni e ha contribuito a passaggi cruciali della storia europea e dell'Italia. Mai troppo lontano dalle polemiche anche in questa casa ma tutti qui lo ricordano per la sua generosità, il suo coraggio e il suo carisma. La storia discuterà il suo impatto ma l'uomo ha lasciato il segno".