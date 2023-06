La morte di Berlusconi, rinviata la seduta all'Ars al 20 giugno

Rinviati i lavori dell'Assemblea regionale siciliana previsti per le prossime ore. A deciderlo è stato il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, a seguito della scomparsa di Silvio Berlusconi avvenuta ieri. La seduta di Sala d'Ercole è stata rinviata, con lo stesso ordine del giorno, a martedì 20 giugno. Galvagno ha anche disposto, "in segno di cordoglio e nel rispetto del lutto nazionale", l'esposizione a Palazzo dei Normanni della bandiera a mezz'asta nelle giornate di oggi e domani. "Un doveroso segno di rispetto - ha detto - verso un uomo delle istituzioni, un leader in molti campi della società, che ha caratterizzato per tanti anni la storia italiana, europea e mondiale".