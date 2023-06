Preso al Politeama con la cocaina: arrestato a Palermo

Circa 100 grammi di cocaina, stipati una parte all'interno di una cassetta di sicurezza nella stanza da letto e una parte all'interno di un vasetto di vetro. A scoprirla, in un appartamento di piazza Politeama, a Palermo, sono stati gli agenti del commissariato Zisa Borgo Nuovo, coadiuvati dal cane Cheyenne. Rinvenuta e sequestrata anche una consistente somma di denaro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Un uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per lui è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di Palermo.