Milano è pronta a dare l'ultimo addio a Silvio Berlusconi

Sopralluoghi e polemiche: lavori nel Duomo di Milano organizzare le misure di sicurezza per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi in programma oggi alle ore 15.

In piazza allestiti due maxi schermi.

La capienza nel Duomo sarà di circa duemila persone. La famiglia dell'ex premier alla destra della navata centrale, le autorità a sinistra. Tre gli altri l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad, Viktor Orban, il presidente del Ppe Manfred Weber. In serata la premier Meloni e Salvini ad Arcore. Schlein, Renzi e Calenda parteciperanno ai funerali, Conte non ci sarà. Polemica sulla giornata di lutto nazionale: per Rosy Bindi una 'scelta inopportuna'. le Camere si fermano per tutta la settimane. Prima riunione di Forza Italia, ok ai coordinatori decisi da Berlusconi. Mediaset vola in Borsa e chiude in rialzo del 7%.