Termini Imerese, tentato furto all'Hotel delle Terme

Sono stati messi in fuga dal sistema d'allarme i ladri che nella notte sono entrati in azione nel Grande Hotel delle Terme di Termini Imerese per rubare presumibilmente rame e accessori vari. La videosorveglianza avrebbe ripreso un malintenzionato introdursi nella struttura attraverso una porta laterale, per poi scappare a mani vuote. Sul posto è infatti immediatamente intervenuta la polizia. Nello storico edificio del palermitano, chiuso da anni, un altro furto era stato sventato lo scorso 2 giugno. Indagini in corso.