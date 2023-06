La Regione riprogramma il piano di spesa in agricoltura

Presentate le nuove linee guida della programmazione regionale della Politica agricola comune 2023/27, che prenderà il posto del Psr. L'assessore regionale all'Agricoltura, Luca Sammartino, è intervenuto questa mattina in occasione dei lavori del Comitato di monitoraggio e sorveglianza sulla programmazione Psr 2014/22, che si sono svolti nella sala del Terminal Cruise del Porto di Palermo. La scelta di presentare la nuova programmazione davanti a Filip Busz, capo delegazione della Direzione generale agricoltura della Commissione europea, non è casuale, ma testimonia la precisa volontà di rendere partecipi le istituzioni comunitarie del cambio di passo. Una nuova impostazione confermata dall'importante riconoscimento -effettuato nel suo intervento dal direttore Busz - di una inversione di tendenza maturata nel corso dell'ultimo anno. "Si tratta di un vero e proprio cambio di passo, di una rivoluzione nella programmazione regionale a sostegno dell'agricoltura - ha sottolineato Sammartino - basata sulla qualità della spesa, sulla produzione di valore aggiunto per le imprese e sulla destinazione privilegiata dei finanziamenti negli investimenti produttivi, nella ricerca e nella innovazionet ecnologica". Riguardo al bilancio consuntivo del Psr 2014/2022, l'assessore ha ricordato gli effetti impattanti che i due eventi congiunturali di portata globale - la pandemia prima e la crisi legata alla guerra in Ucraina dopo - hanno avuto sul sistema agricolo e agroalimentare siciliano, con due conseguenze dirilievo sulle misure strutturali: da un lato, l'esigenza diattivare interventi straordinari che ha imposto una pesante riprogrammazione delle risorse e delle priorità; dall'altro, iltema che si è riproposto in forma aggravata dell'inerzia di spesa. Per superare lo stallo, la nuova programmazione ha previsto alcuni importanti correttivi: rafforzare la collaborazione con gli ordini professionali, per fornire indicazioni più precise in fase progettuale, facilitare l'iter di esame, introdurre il ricorso ai revisori per le verifiche intermedie, coinvolgere i Gal, riprogrammando e liberando risorse utili verso gli interventi più efficaci ed efficienti. È stato, inoltre, approfondito il rapporto con l'Agea, per assicurare un iter più rapido e certo alle domande".