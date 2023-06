Maltempo, domani allerta arancione in Molise

La Protezione Civile del Molise ha diffuso un avviso di allerta arancione per domani, giovedì 15 giugno, sull'intero territorio regionale per criticità idrogeologica e legata ai temporali. Secondo il bollettino di vigilanza si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da moderati puntualmente elevati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti attività elettrica, possibili grandinate e raffiche di vento. Inoltre la Protezione Civile prevede temperature in generale diminuzione, venti da deboli a moderati prevalentemente dai quadranti settentrionali e mare da poco mosso a mosso.