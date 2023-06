Sub colto da malore, morto nel Napoletano

Tragedia nelle acque di Meta in provincia di Napoli. Un sub principiante ha perso la vita mentre faceva immersione nella zona di Alimuri. L'uomo, un 58enne originario della Puglia, era in compagnia della propria famiglia in vacanza. Causa della morte, molto probabilmente, un malore improvviso. Il sommozzatore stava praticando, da solo, pesca subacquea. Il padre, non vedendolo risalire in superficie, ha lanciato l'allarme. Da un vicino stabilimento balneare si sono tuffati in mare due bagnini nel tentativo di salvarlo. Ma era gia' troppo tardi. Sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto ed i carabinieri.