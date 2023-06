Rapina farmacia a Reggio Calabria, preso a Villa San Giovanni

La Polizia ha arrestato a Villa San Giovanni un 44enne residente a Polistena dopo che poco prima aveva commesso una rapina in una farmacia a Reggio Calabria, sottraendo con la forza una somma di denaro alla titolare.

Dopo che l'uomo è stato identificato, ed é emerso che risultava residente in provincia, il personale dell'Ufficio prevenzione generale della Questura ha allertato il Centro operativo autostradale affinché, per le ricerche, venissero allertate le pattuglie della polizia stradale.

Una delle pattuglie é riuscita così a rintracciare e bloccare il responsabile della rapina mentre si trovava nell'area di servizio di Villa San Giovanni dell'A2.

Per il 44enne il Gip, dopo l'interrogatorio di garanzia, ha disposto la custodia cautelare in carcere.