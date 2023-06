Firenze, la mammadi Kata: " E' viva", pista del racket degli affitti

Il sequestro di Kata, la bimba di5 anni scomparsa dal 10 giugno a Firenze, potrebbe essere maturato in un contesto di racket degli affitti illegali di chi detiene il controllo delle stanze dell'ex hotel Astor di Firenze, due famiglie di peruviani e una di romeni. E' la pista privilegiata che la procura di Firenze sta seguendo, pur mantenendo aperta, in modo residuale, quella della pedofilia. Lo ha spiegato il procuratore aggiunto Luca Tescaroli facendo un punto sulla sparizione della bambina che ancora non si trova, né viva né morta. "Penso che mia figlia sia ancora viva" ha detto però al sito del Corriere Fiorentino Kathrina, la mamma di Kata, dopo esser stata dimessa dall'ospedale dove era stata ricoverata lunedì per aver ingerito una piccola quantità di candeggina. "Mi sono bloccata in un momento di disperazione e angoscia, avevo perso tutte le speranze, ho sbagliato - ha spiegato - Vado avanti, continuo a sperare". Poi in un post su Fb la madre ha scritto:"Principessa mia, solo dio sa come mi sento. Starò bene, perdonami se per un istante ho pensato di arrendermi e perdere la speranza", "non mi riposeró fino a quando non ti troverò"."Le persone che mi stanno vicino sanno come mi sento - prosegue la donna - Siete liberi di pensarla come volete", "tutto questo mi sembra irreale, mai avrei pensato che la mia bambina mi venisse strappata via dalle braccia, i miei amici sanno ciò che sto passando e non mi arrenderò finché non ti troverò. Grazie a dio mi sto rialzando, sai quanto mi manchi amore mio". Il racket degli affitti nell'ex albergo abusivo - vere estorsioni in un contesto di illegalità totale - muove interessi economici criminali appetibili. L'affitto per una 'camera' andrebbe dagli 800 euro senza bagno ai 1.500 euro se dotata di servizi. Gli screzi con un'altra famiglia peruviana di cui avrebbe parlato subito la madre Kathrina sono un elemento tenuto di conto dagli inquirenti, ma va stabilito se in un contesto di sopraffazione, da 'guerra fra poveri', siano sufficienti per vendicarsi col rapimento della piccola. Finora i carabinieri avevano escluso che le indicazioni della madre avessero dato un riscontro in tal senso ma le indagini sono in evoluzione. Anche oggi infatti sono state raccolte testimonianze. E'stato sentito anche il padre Miguel Angel Chicllo Romero, scarcerato la mattina dal penitenziario di Sollicciano dove era detenuto per furto e utilizzo indebito di carte di credito. Ora ha l'obbligo di firma due volte la settimana in una stazione

dell'Arma e potrebbe dare un contributo alle indagini. L'uomo è andato a trovare Kathrina in ospedale e la coppia si è confrontata sull'accaduto. Il pm della Dda Christine von Borriese il sostituto Giuseppe Ledda hanno ricostruito testimonianze -anche di bambini, non solo il fratellino di Kata - ma ci sarebbero contraddizioni e lacune da far collimare, tra cui l'affermazione di una piccola di 3 anni detta al nonno. Sono stati sentiti anche loro e ne è stato ricavato che qualcuno avrebbe 'trascinato' via Kata. Ma non è chiaro dove, chi, quante persone avrebbero agito così. L'ultima traccia concreta di Kataleya è in un video diffuso dagli investigatori di cui si è parlato nei primi momenti. Sono immagini della telecamera su via Boccherini il cui obbiettivo riprende anche il cancello del cortile laterale dell'ex hotel Astor. Cosa si vede? Kata, che per alcuni momenti è uscita insieme al fratellino, altri bimbi e un adulto, che viene riconosciuto come lo zio. Poi la bimba a un certo punto si stacca dal gruppetto e rientra da sola nell'ex albergo dentro il cancello da dove era uscita con gli altri. Da quel momento non sarebbe stata più vista da altri e quando la madre è rientrata dal lavoro in una famiglia è scattato l'allarme.