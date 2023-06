Rapina in banca a Palermo, in cinque sequestrano clienti e dipendenti

Rapina in banca con sequestro di persona stamani a Palermo. Ad essere presa di mira è stata la filiale del Banco Bpm di via Serradifalco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti in cinque armati e con il volto coperto sarebbero riusciti a intrufolarsi nei locali dell'istituto di credito, una volta dentro avrebbero sequestrato dipendenti e clienti in quel momento presenti e dopo aver minacciato la direttrice si sarebbero fatti consegnare il denaro, fuggendo subito dopo. Ancora da quantificare il bottino. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della banca e delle telecamere della zona.