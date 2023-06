Sorpreso a Catania con crack e marijuana: finisce agli arresti domiciliari

I carabinieri di Catania hanno arrestato un 62enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno notato l'uomo armeggiare all'interno di un'auto in sosta in un parcheggio condominiale. Una volta fermato l'uomo avrebbe, inutilmente, provato a nascondere la droga negli indumenti intimi. I carabinieri hanno recuperato crack, marijuana, 130 euro probabile provento dell’attività di spaccio e 6 cartoncini sui quali aveva annotato le movimentazioni di denaro relative alla vendita della droga. Successivamente i carabinieri hanno perquisito l'auto e l'abitazione del 62enne. Nell'auto sono stati ritrovati cocaina, marijuana e un bilancino di precisione; nell'abitazione i militari hanno ritrovato ulteriore hashish, cocaina, marijuana, materiale per il confezionamento delle singole dosi e un cartoncino riportante somme di denaro, verosimilmente relative alla vendita della droga. La droga è stata sequestrata e per il 62enne sono scattati i domiciliari.