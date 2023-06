Musica, domani esce nuovo disco Colapesce e Dimartino

Da domani arriva in radio e sulle piattaforme digitali Considera (Numero Uno/Sony Music), la nuova canzone 'pop esistenzialista' di Colapesce e Dimartino, scritto dai due musicisti e prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo, che arriva dopo Splash (certificato Disco di Platino) e vincitore del Premio della Critica Mia Martini e del Premio Lucio Dalla all’ultimo Festival di Sanremo. "Considera è un pezzo a cui teniamo molto perché prosegue il nostro discorso sulla 'canzone pop esistenzialista' - raccontano Colapesce e Dimartino -. 'Considerare' in latino significa 'osservare le stelle' ed è proprio attraverso la ricerca dell’infinito che ci accorgiamo della nostra condizione di esseri umani, pieni di dubbi davanti a questo disordine". Si aggiungono nuove date live al Club Tour 2023, organizzato e prodotto da Vivo Concerti, in partenza a novembre: il 13 e 14 dicembre con una doppia data ai Candelai di Palermo e il 15 dicembre al Land La nuova Dogana di Catania.