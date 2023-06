Incidente automono a Siracusa, camion sdradica tabella segnaletica

Un incidente autonomo si è verificato oggi pomeriggio verso le 15,30 alla periferia di Siracusa, sul tratto della strada Statale 124. Un camion di grosse dimensioni che viaggiava in direzione Siracusa, ha sdradicato il tabellone segnaletico piazzato di fonte al Cimitero. Non si sono registrati feriti, ma l'arteria stradale è diventata un imbuto, creando forti disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per liberare la Statale.