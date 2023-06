Il presidente del Catania partecipa al bando per acquisire ex Blutec

L'imprenditore australiano con origini italiane Ross Pelligra parteciperà al bando per l'acquisto del compendio aziendale dell'ex Blutec attraverso il Pelligra group Italia.

Il presidente della società di calcio del Catania, neo promossa in serie C, entrerà a fare parte dell'associazione degli industriali etnea ed è intenzionato a investire nella ristrutturare il complesso turistico la Perla Jonica di Acireale. Lo scrive il sito lasicilia.it.