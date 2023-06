Calcio, Siracusa - Enna: verso il tutto esaurito al 'Nicola De Simone"

Siracusa e la grande voglia di pallone. Non di calcio, perchè, seppur una finale di Eccellenza, sempre eccellenza è. Ma verso il basso del gioco del pallone. Ma i siracusani da anni delusi da società 'ballerine' e senza programmi ambiziosi, sono pronti a dare fiducia per l'ennesima volta all'accoppiata Montagno - Ricci. Da questo tandem di imprenditori si aspettano un traguardo minimo. Il ritorno in serie D, che poi non significa il rientro del club tra i prof. Non è il massimo per una città di poco più di 120 mila abitanti, che con la provincia arriva a 400 mila. Per bacino di popolazione, potrebbe calcare palcoscenici almeno di serie C. Intanto domenica c'è l'opportunità di una promozione che sta mobilitando migliaia di tifosi che darà al 'Nicola De Simone un colpo d'occhio. Oggi la Commissione di vigilanza ai pubblici spettacoli ha dato il via libera all'agibilità della gradinata che porta il nome dell'ex patron 'Pippo Imbesi'. Sono stati ultimati i lavori di scerbatura dietro la gradinata e piazzati otto bagni chimici. A conti fatti ad assistere alla finale con l'Enna potrebbero essere tra 5 e 6 mila spettatori, considerando che la curva nord sarà riservata all Sono le nuove generazioni ad essere interessati a questo Siracusa, all'idea di festeggiare una promozione sfuggita nella regular season a beneficio di un'Igea Virtus costruita per vincere il campionato. Contro l'Enna non c'è alcuna certezza matematica della vittoria. I gialloverdi hanno un organico di tutto rispetto e soprattutto possono contare sull'esperienza di Strano, tecnico, già conosciuto a Siracusa. Agli azzurri può bastare anche lo 0 a 0, ma il rischio di cullarsi sugli allori,è pericoloso. Domenica al 'De Simone', fischio d'inizio alle 16,30 con tanti tifosi presenti, con il loro fiato ed il loro incitamento, dovrà servire a regalare un successo utile per il Siracusa. Sul fronte della prevendita dei biglietti, tribuna coperta e laterale stanno per esaurirsi, pochi anche per la Curva Anna. Disponibili solo i ticket per la gradinata.Siracusa - Enna