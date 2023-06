Siracusa, VIII edizione del Premio Tonino Accolla "Festival del Cinema e del doppiaggio"

Spettacolo, competizione e riconoscimenti. Saranno questi gli ingredienti principali di questa ottava edizione di Voice Over - Festival del Cinema e del doppiaggio - la manifestazione dedicata e nel nome del grande doppiatore Tonino Accolla, che si svolgerà anche quest’anno a Siracusa in via Minerva il 23 e 24 giugno.

Il festival, ideato e diretto da Stefania Altavilla, caratterizzato dall’immancabile contest, vedrà sul palcoscenico alternarsi momenti di intrattenimento, spettacolo, interviste, doppiaggi live, il tutto scandito da due presentatori che già nella passata edizione hanno dato vita ad una nuova formula, più vivace e divertente. A salire sul palco, insieme agli ospiti e ai concorrenti partecipanti al contest, ci saranno Rossella Leone e Rosario Terranova, con la regia di Giulia Galati.

L’evento, patrocinato dal Comune è stato presentato stamattina in conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore alla Cultura, Fabio Granata. Presente anche l’attore e doppiatore Mario Cordova, un passato ospite del Premio e oggi a Siracusa per presentare il suo primo romanzo “Gli uccelli non hanno vertigini”.

“L’Amministrazione comunale continua a sostenere un Premio che oltre ad essere uno tra i momenti più qualificanti dell’offerta culturale della città serve a mantenere vivo il ricordo del grande Tonino Accolla”: lo ha detto nel suo intervento introduttivo il sindaco Francesco Italia che ha poi aggiunto: “L’amore di Tonino Accolla per il doppiaggio trova nelle finalità di questo premio un suo momento qualificante nell’opportunità data a tanti giovani attori di intraprendere attivamente questa professione”.

“Il Premio, che è cresciuto nel tempo, è un evento dotato di un progetto forte e di grande qualità - ha poi aggiunto l’assessore alla Cultura Fabio Granata- e le opportunità lavorative e professionali che ne discendono per gli allievi lo rendono unico nel suo genere”.

“ La volontà di Arca e Venti Mediterranei – dichiara la direttrice artistica Stefania Altavilla – è quella di proseguire nelle molteplici e ricorrenti collaborazioni allo scopo di valorizzare il nostro patrimonio artistico, culturale e monumentale coniugando la storia del cinema italiano rappresentato dai maggiori esponenti del doppiaggio, con il territorio. Per due sere, grazie a questa manifestazione, Siracusa diventa capitale del doppiaggio”.

Insieme agli ospiti della prima serata, Emanuela Rossi e Angelo Maggi - “doppiattori” - , che daranno vita ad originali performances tra doppiaggi live, musica e altri divertenti momenti di puro spettacolo a cura di Alessandro Faro.

Quest’anno uno spazio sarà riservato alla cronaca e all’attualità storica, grazie alla presenza di Gianni Riotta, giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Riotta lavora per la Stampa, collabora con l’edizione italiana di HuffPost e dal 2021 è editorialista per La Repubblica.

Mentre un passo indietro nella storia del doppiaggio, in maniera inedita e del tutto originale, sarà compiuto grazie al contributo sul palcoscenico di Daniel Mauceri, discendente della famiglia Vaccaro/Mauceri, Maestri pupari siracusani.

RICONOSCIMENTI E PREMI.

Un riconoscimento speciale, Premio Eccellenza Voce Maschile, sarà assegnato a Simone D’Andrea - straordinaria voce di Colin Farrel e Matt Demon - e a Margherita De Risi, Premio Eccellenza Voce Femminile.

Riceverà una menzione speciale, Premio alla carriera, Premio Tonino Accolla per la direzione del Doppiaggio, Carlo Cosolo, con il quale, insieme ai giovani doppiatori - quest’anno rappresentati da Margherita De Risi ( voce di Elle Fanning, Selena Gomez, Isabela Moner) - particolare attenzione verrà data alle saghe cinematografiche.

SECONDA SERATA.

Nella SECONDA SERATA , sabato 24, la musica live di Alessandro Faro - musicista catanese, autore di diverse colonne sonore di film quali Poli Opposti, opera prima del regista Max Croci - sarà accompagnata da Peppe Peralta all’ukulele.

Il CONTEST.

Appuntamento clou per i partecipanti alla competizione - segno che caratterizza le finalità del Premio Tonino Accolla - il contest sarà il momento più emozionante della serata per i giovani doppiatori che dovranno esibirsi e mettersi alla prova al leggio. Le nuove leve del doppiaggio italiano si sfideranno di fronte a due giurie, tecnica - composta da doppiatori professionisti - e Stampa: a loro spetterà il verdetto finale sulla migliore voce femminile e maschile.

Questi gli allievi finalisti del Premio Tonino Accolla 2023:

• per le Voci Femminili:

Erika De Cristofaro – autocandidata.

Laura Motta – Voice Art Dubb

Francesca Paolazzo – ODS Torino

• Per le Voci Maschili:

Stefano Principe – autocandidato.

Filippo Corazza – Voice Art Dubb.

Mirko Maffiola – ODS Torino.

Partner tecnici e Media partner 2023, la Fono Roma e Ata Produzioni.