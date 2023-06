Catania, “Jazz in vigna” al via con il live fra il trio di Paolo Fresu e Luca Barbarossa

Il 16 giugno debutta la quarta rassegna estiva open air organizzata dall'Associazione Algos di Catania nella Tenuta San Michele di Santa Venerina, in zona etnea. Primo evento il concerto in prima nazionale del trio del trombettista sardo con Dino Rubino al pianoforte e Furio Di Castri al contrabbasso. Si prosegue una volta la settimana fino al 28 luglio quando si chiuderà con il live di Mario Venuti con Dino Rubino e Peppe Tringali. E Algos, dal 23 giugno al 23 luglio, vara Nuovi confini rassegna di classica, teatro e jazz per il Catania Summer Fest promosso dal Comune etneo.

Quest’anno “Jazz in vigna” sarà molto ricco di eventi musicali, e non solo, e potrà vantare alcune prime nazionali di grande spessore. Il pianista e trombettista Dino Rubino, direttore artistico del festival: «La stagione estiva per noi è fondamentale perché il Monk è un posto piccolo per cui abbiamo sempre tante richieste che non riusciamo ad accogliere. “Jazz in vigna” permette al Monk di avere un pubblico esteso».

E “Jazz in vigna” quest'anno avrà un evento d'apertura degno dei grandi festival. Venerdì 16 giugno, infatti, una prima assoluta vedrà sul palco il trio del trombettista sardo Paolo Fresu, con Dino Rubino al pianoforte e Furio Di Castri al contrabbasso, confrontarsi con un big della canzone d’autore, ovvero Luca Barbarossa, negli ultimi anni seguitissimo anche come conduttore radiofonico con il suo “Radio 2 Social Club”, e fresco, tra l'altro, del nuovo disco “La verità sull'amore” e prossimo allo spettacolo “La verità vi prego sull'amore” con Stefano Massini. Due i concerti, alle 18 e alle 21.