Berlusconi è stato cremato, l'urna rientra ad Arcore

E' terminata la cremazione della salma di Silvio Berlusconi. L'urna con le ceneri del leader di Forza Italia è stata portata via dal Tempio Panta Rei di Valenza (Alessandria).

Nel pomeriggio ha lasciato il crematorio un carro funebre e un'auto scura con a bordo Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi.

Il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, e il figlio minore Luigi avevano lasciato il tempio crematorio in tarda mattinata.

Le ceneri, secondo quanto si è appreso, torneranno a Villa San Martino per essere riposte nel mausoleo fatto costruire dal leader di Forza Italia dallo scultore Pietro Cascella.

Decine di persone si erano radunate a Valenza per la cremazione. "Abbiamo voluto essere qua - ha spiegato una di loro - con la nostra presenza perché Silvio Berlusconi è una brava persona. Il nostro è un omaggio sincero al di là delle posizioni politiche. Siamo qui per la sua serietà, per le tante cose belle che ha fatto e creato e che continueranno a farlo distinguere. Speriamo che quanto da lui fatto possa continuare in futuro con i figli e non solo". La piccola folla era stata tenuta al di là delle transenne posizionate tra l'ingresso del cimitero e quello del tempio crematorio.