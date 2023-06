Violento tornado in Texas: 3 morti e cento feriti

Un violento tornado si e' abbattuto su una citta' del nord del Texas, nel cosiddetto Texas Panhanfdle, causando distruzioni diffuse: si riportano almeno tre morti e fino a 100 feriti. In Colorado, Oklahoma, Arkansas e Florida sono previsti tornadi, temporali forti ed e' stato lanciato un allarme meteo. Il tornado si e' abbattuto su Perryton, una citta' di circa 8.000 abitanti nel Texas Panhandle. Il video del drone di un "cacciatore di tempeste" mostra diversi edifici, tra cui case mobili, distrutti o danneggiati, alberi sradicati e veicoli ribaltati. Il capo dei vigili del fuoco di Perryton, Paul Dutcher, ha dichiarato alla ABC News che tre persone sono state confermate morte e circa 100 sono state curate negli ospedali locali con ferite da lievi a gravi. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in centri traumatologici. Secondo Dutcher, un parcheggio per roulotte nella zona e' stato uno dei luoghi colpiti direttamente.