Senatore australiano accusato di molestie sessuali in Parlamento

Due donne hanno accusato il senatore australiano David Van di abusi sessuali nel parlamento di Canberra, mentre il leader del suo partito lo ha invitato a dimettersi. Questi nuovi presunti crimini sessuali all'interno della sede istituzionale, dove gia' nel 2021 era stato denunciato uno stupro in un ufficio parlamentare, arrivano dopo che questa settimana una senatrice indipendente ha lanciato un'accusa simile contro "uomini potenti". "Nel novembre 2020 il senatore Van mi ha toccato in modo inappropriato durante un briefing in un ufficio parlamentare. Mi ha stretto il sedere due volte. Per la sua natura e la sua ripetizione, non e' stato accidentale. Quell'azione non era appropriata", ha dichiarato ieri sera l'ex senatrice Amanda Stoker in una dichiarazione in cui ha raccontato l'accaduto. Stoker, che ha avuto un seggio al Senato tra il 2018 e il 2022 in rappresentanza del Partito Liberale - lo stesso di Van - ha aggiunto che il giorno dopo l'incidente si e' lamentata direttamente con il collega, che si e' scusato e ha detto che non l'avrebbe fatto di nuovo.