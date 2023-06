Il Comune di Pachino apre uno sportello per l'edilizia

Sarà attivo da lunedì prossimo lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Pachino.

Lo annuncia la sindaca Carmela Petralito, che ricorda come uno degli obiettivi della sua Amministrazione sia proprio quello di migliorare l'informatizzazione delle procedure nella Pubblica Amministrazione, per rendere più semplice e veloce l’espletamento delle procedure. “L’attivazione dello Sportello Unico per l’Edilizia era uno dei punti del programma e con gli assessori Guarino, Nicastro e Gennaro e i funzionari comunali siamo soddisfatti di averlo reso operativo”.

Lo Sportello Unico per l’Edilizia cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, con gli Enti terzi tenuti a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività o di segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione per attività edilizia libera. Il Codice dell’Amministrazione digitale impone che le pubbliche amministrazioni formino gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici. Il consiglio comunale di Pachino ha approvato, con delibera n. 44 del 29 settembre 2022 proposta dall’allora assessore Campo, il Regolamento Edilizio Unico, che prevede, in conformità alle norme vigenti, all’art. 5 anche lo Sportello Unico per l’edilizia (S.U.E).

“Sono certa - conclude la sindaca Petralito - che con lo sportello SUE online verranno semplificate le relazioni tra le imprese, i professionisti, i cittadini e la pubblica amministrazione, attraverso la presentazione telematica delle istanze. Potranno accedere allo sportello tutte le imprese che producono beni o servizi, i professionisti che operano sul territorio, i cittadini che a diverso titolo devono presentare istanze al Comune in materia edilizia”.