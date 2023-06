Stretto di Messina, Rifondazione domani al corteo 'No ponte'

Domani, 17 giugno, Rifondazione Comunista Sicilia parteciperà alla manifestazione NO PONTE organizzata a Torre Faro dai comitati territoriali e dai cittadini del Movimento No Ponte.

Il PRC Sicilia - presente con un proprio spezzone al Corteo - conferma la sua posizione contro la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, basata su argomentazioni scientifiche e socio-economiche solide.

Esperti in ingegneria e geologia hanno concluso che la realizzazione di un ponte sullo Stretto di Messina presenterebbe notevoli difficoltà tecniche (solo teoricamente superabili) e costi eccessivi. Le condizioni marine e sismiche della zona rendono la costruzione di una struttura stabile estremamente complessa e potenzialmente pericolosa.

Dal punto di vista economico, diversi studi condotti da istituzioni autorevoli hanno evidenziato che i costi di costruzione, manutenzione e gestione del ponte supererebbero di gran lunga i benefici economici che ne deriverebbero. Basti ricordare che i lavori durerebbero anni, il costo del pedaggio sarebbe proibitivo e l'opera sicuramente (come successo in Giappone con un ponte molto più piccolo) non comprenderà il passaggio ferroviario.

Inoltre, i 15 miliardi di euro previsti verrebbero sottratti ad altre opere più utili ai cittadini e vantaggiose per lo sviluppo di infrastrutture essenziali per la mobilità e la messa in sicurezza del territorio siciliano, le quali potrebbero contribuire a ridurre finalmente le profonde disuguaglianze territoriali e lo spopolamento di intere province, oltre a creare molti più posti di lavoro.