Trovato con una pistola, 34enne arrestato a Priolo

Agenti del Commissariato di Priolo Gargallo hanno arrestato un uomo di 34 anni per possesso illegale di una pistola modificata.

In specie, a seguito di attività di polizia giudiziaria, gli uomini diretti dalla dottoressa Sulfaro hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa dell’arrestato che consentiva di rinvenire una pistola, originariamente utilizzata per la segnalazione a salve, opportunamente modificata ed in grado di sparare.

Il trentaquattrenne, che è stato denunciato anche per detenzione di sostanze anabolizzanti, dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato portato in carcere.