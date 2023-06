Mancano i fondi, De Luca: stop a grandi eventi a Taormina

Il sindaco di Taormina sta preparando un'ordinanza per sospendere dal primo luglio i grandi eventi al Teatro Antico.

Lo ha reso noto il primo cittadino della Perla dello Ionio, Cateno De Luca.

"Il presidente della Regione, Renato Schifani - afferma il sindaco - ha di fatto smentito la trattativa che avevo in corso con il suo assessore alla Cultura sui costi che sosteniamo per garantire ordine pubblico, decoro e pulizia. Sono costretto a emettere un'ordinanza per vietare dal 1 luglio in poi i grandi eventi al Teatro Antico considerato che io sono il responsabile dell'ordine pubblico come mi ricordano sempre Questore e Prefetto".