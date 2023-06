Acate, si riunisce il nuovo Consiglio comunale. "Blindata" la presidenza di Cristina Cicero

Sarà il presidente del Consiglio comunale uscente, Gianfranco Ciriacono a presiedere, almeno inizialmente, la prima riunione del nuovo organo istituzionale determinato dalle elezioni Amministrative di fine maggio, che com’è noto hanno sancito la larga vittoria del candidato a sindaco Gianfranco Fidone.

All’ordine del giorno della riunione, convocata per lunedì 19 al Castello dei Principi di Biscari, alle ore 20, ci sono sei punti:

Insediamento e giuramento dei Consiglieri eletti; convalida ed eventuale surroga di consiglieri non convalidati o dimissionari; esame delle condizioni di compatibilità dei consiglieri convalidati; giuramento del sindaco; elezione del presidente; elezione del vice presidente.

Nella sala consiliare prenderanno posto 11 rappresentanti della lista “Acate punto a capo”, la maggioranza (con ben otto volti nuovi) e 5 della lista “Caruso sindaco”, la minoranza, tutti alla prima esperienza. Tra quest’ultimi, infatti, a quanto pare non ci sarà lo stesso ex primo cittadino Giovanni Caruso, che subito dopo l’insediamento in qualità di secondo tra i candidati, dovrebbe cedere il posto a Gaetano Castiglione, ultimo degli eletti (193 voti).

Cristina Cicero, forte dei suoi 519 voti di preferenza, un vero e proprio record, sarà sicuramente eletta presidente e lascerà la carica di assessore alla consigliera Dafne Lantino (186 voti), mentre per la vice presidenza potrebbero nascere convergenze in aula con l’opposizione.

Il dibattito politico a quasi tre settimane dal responso elettorale appare “silenziato”. Dopo i ringraziamenti dei vincitori e i messaggi degli sconfitti, si attende ancora quello di Francesco Raffo, nessuna presa di posizione. È troppo presto per dare giudizi ad un’amministrazione appena insediata, ma le attese della cittadinanza sono quasi tutte concentrate sugli interventi a Marina di Acate, dove fervono i lavori in vista dell’esodo estivo.

Nella foto, da sinistra: Cicero, Fidone e Ciriacono