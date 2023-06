Modica Calcio, si completa l'assetto dirigenziale: Giammarco Covato nuovo coordinatore dell'area tecnica

Il Modica Calcio completa l’assetto dirigenziale. Ad implementare lo staff, dopo Fabio Arena come Direttore sportivo, arriva adesso Giammarco Covato che sarà il nuovo coordinatore dell’area tecnica.

Il 29enne modicano sarà un elemento di utile supporto “di campo” per il Diesse Fabio Arena, collaborando al contempo per la gestione amministrativa con Peppe Rizza.

“Con l’approdo in società di Giammarco Covato completiamo ed arricchiamo l’assetto dirigenziale per le prossime stagioni – dichiarano i vertici societari, Mattia Pitino e Danilo Radenza -. Siamo fortemente convinti che Giammarco sarà una risorsa di grande valore e di alto profilo umano per noi. Com’è noto – sottolineano Pitino e Radenza – serietà umana e professionale, coinvolgimento e spirito di sacrificio, sono gli elementi per noi fondamentali nella scelta di ciascun membro della famiglia rossoblu e ciò è in linea con gli obbiettivi di lungo periodo. Giammarco – proseguono i vertici - in pochi giorni si è già calato con estrema dedizione nel progetto, trasmettendo sin da subito idee ed energie. La sua grande passione ed il suo entusiasmo hanno già coinvolto tutti. Siamo convinti che insieme a Fabio Arena e Peppe Rizza farà un ottimo lavoro”.

Passione ed entusiasmo che emergono forte anche dalla prima dichiarazione di Giammarco Covato. “ll mio passato al Frigintini Calcio ha costruito questo presente in rossoblu – dice Covato -. Tutte le esperienze che ho vissuto e le persone che ho avuto accanto mi hanno permesso oggi di arrivare con un carico di forte entusiasmo e determinazione. L’impegno è quello di contribuire a costruire il Modica Calcio del futuro, sulla base di quanto di buono è già stato fatto, con una stella polare che è quel senso di appartenenza su cui l’amato Zio Pietro Scollo ha impiantato le solide radici della società. Con Mattia Pitino, Danilo Radenza, Fabio Arena e Peppe Rizza – conclude il neo coordinatore dell’area tecnica - ci unisce la condivisione degli obiettivi, la stessa ambizione, la fame, il coraggio e la grande passione. Ci sono tutte le condizioni per fare bene e contribuire a scrivere pagine importanti della storia del Modica Calcio”.

NELLA FOTO, da sinistra: Pitino, Covato, Radenza