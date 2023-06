Mare della Calabria, grazie a Tropea nella new entry della 'Vela blu'

Sono le 21 localita' marine che conquistano le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano. La guida blu "Il mare più bello 2023" conferma il primato della Sardegna, che è la regione più premiata con 7 località, a partire dalla prima in classifica, Baunei, in provincia di Nuoro. Seguono la Toscana con 4 località; la Puglia e la Campania entrambe con 3 e la Sicilia con 2.

Chiudono la classifica, la Basilicata e la Calabria, new entry di quest'anno, che raggiunge la vetta con Tropea. Le Cinque Vele premiano quanti hanno saputo coniugare al meglio territori e luoghi di eccellenza con strategie di sviluppo sostenibile.

Nel corso della premiazione, sono state assegnate anche 9 targhe alle migliori pratiche di gestione della costa. Tra i temi al centro dell'analisi di quest'anno c'è il tema del congestionamento. I tempi delle vacanze di prossimità, scoperte con la pandemia, sembrano già passati e si è tornati alla situazione del 2019 con situazioni troppo pressanti ed eccessive in alcune località costiere. In questo campo, la regina delle località balneari, Baunei (Nu), da tempo ha adottato la strategia del "numero chiuso", denominato in maniera meno "elitaria" con l'espressione "numero comodo", ad esprimere un limite di capienza che permetta la giusta convivenza tra l'ambiente ed i fruitori dello stesso. Tra le altre località sarde premiate con le Cinque Vele si trovano Domus de Maria (Su), nel sud dell'isola, Bosa (Or) e Cabras (Or), con l'Area Marina Protetta della Penisola del Sinis e l'Isola di Mal di Ventre, nella costa di nord ovest e ancora Posada (Nu), Budoni (Ss) e Santa Teresa di Gallura (Ss) nel tratto di litorale nord orientale. In Toscana le Cinque Vele sventolano sull'Isola di Capraia (Li) e, in Maremma, a Castiglione della Pescaia (Gr), dell'isola del Giglio (Gr) e di Capalbio (Gr). Per quanto riguarda la Puglia, Nardò (Le) è seconda nella classifica generale. Viene confermato Porto Cesareo (Le) e fa in suo ingresso Vieste (Fg) nel Gargano, premiata per la prima volta.