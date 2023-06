Al Presidio di legalità si insediano a Siracusa sindaco e la giunta

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, riconfermato nel ballottaggio di domenica e lunedì scorsi, e gli assessori della nuova Giunta si sono insediati stasera con una cerimonia pubblica, così come avvenne 5 anni fa. Stavolta la scelta è caduta sul Presidio di Legalità di via Algeri (nel plesso della scuola Chindemi), struttura riaperta – grazie al Comune – lo scorso ottobre dopo un lungo periodo di chiusura; ospita un ufficio dei Carabinieri, una palestra, un auditorium e un campo di calcetto.

Alle 15,30, nella sala “Raffaello Caracciolo” di Palazzo Vermexio, il sindaco aveva ricevuto l’incarico dal magistrato Liborio Mazziotta, presidente della Commissione elettorale, assistito dal segretario Santino Boncoraggio che, in occasione del voto, è stato il presidente del seggio numero 1. Dopo avere ascoltato la lettura del verbale di proclamazione, che riporta l’esito del ballottaggio, Francesco Italia ha indossato la fascia tricolore.

Stasera, davanti agli elettori, ai consiglieri comunali della coalizione e ai vertici amministrativi e tecnici del Comune, il sindaco ha ascoltato e sottoscritto il verbale di insediamento letto dalla segretaria generale, Danila Costa. Poi ha letto la formula di nomina degli assessori, conferendo loro le deleghe. Infine, gli assessori hanno giurato nella mani della segretaria generale.

«Ci ritroviamo in questo luogo simbolico – dichiara Francesco Italia – perché da qui dobbiamo proseguire il nostro impegno. Scuole, periferie e legalità sono stati punti fermi della nostra azione amministrativa nei cinque anni trascorsi e lo continueranno a essere per portare a compimento il lavoro iniziato, sapendo di potere contare sulle risorse del Pnrr e della prossima programmazione comunitaria. Ho scelto questo Presidio perché rappresenta la continuità tra le due amministrazioni. Adesso, però, abbiamo le conoscenze e gli strumenti per fare ancora meglio, per essere ancora più incisivi e per riuscire a correggere le cose che non hanno funzionato. Il capo di gabinetto Michelangelo Giansiracusa, è parte integrante di questa continuità; gli assessori (alcuni dei quali riconfermati) hanno le competenze per interpretare al meglio il progetto di città che abbiamo in testa. Siracusa deve essere inclusiva, solidale e capace di raccogliere le sfide della modernità perché solo così impedirà ai giovani e ai cervelli migliori di partire».

La Giunta da stasera è pienamente operativa. Di seguito l’elenco degli assessori e delle deleghe.

Edgardo Bandiera, detto Edy, 49 anni, agronomo, capo settore del Consorzio di bonifica 10 è stato nominato vice sindaco e si occuperà di: Lavori pubblici, Attuazione del programma, Sviluppo economico e competitività (agricoltura, pesca, mercati e fiere), Programmazione comunitaria, Rapporti con il consiglio comunale;

Teresella Celesti, 61 anni, dirigente scolastica: Istruzione e diritto allo studio, Sanità, Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, Sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi, Statistica;

Salvatore Consiglio, 51 anni, bancario: Risorse umane, Beni demaniali e patrimoniali, Beni comuni, Centro storico e decoro urbano, Urbanistica e assetto del territorio, Edilizia privata;

Pietro Coppa, 55 anni, avvocato: Bilancio, Entrate e servizi fiscali, Affari legali, Partenariato pubblico privato;

Giuseppe Gibilisco, 44 anni, dipendente del Ministero dell’economia: Polizia municipale e Polizia ambientale, Sport e periferie, Risorse mare, Tempo libero;

Benedetto Fabio Granata, 64 anni, avvocato: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Unesco, Università, Sviluppo e valorizzazione del turismo, Legalità e trasparenza;

Vincenzo Pantano, 60 anni, imprenditore: Protezione civile, Edilizia scolastica, Trasporti e diritto alla mobilità, Tutela del territorio e dell’ambiente, Verde pubblico, Attuazione Paesc (Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima);

Giancarlo Pavano, 58 anni, docente: Politiche giovanili, Democrazia partecipata, Città educativa, Politiche di genere, Servizi demografici ed elettorali, Decentramento;

Barbara Ruvioli, 46 anni, docente: Pari opportunità e diritti sociali, Politiche sociali e della famiglia, Politiche di inclusione e diritto alla casa.