Ex studente di Floridia sparito nel nulla, appello in tv a 'Chi l'ha visto?'

Non ha dato alcun esito l'appello della mamma di Daniel, il ragazzo siracusano di 17 anni, sparito da una Comunità a Messina, alla trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, 'Chi l'ha visto?'. Da undici giorni non si hanno più notizie del ragazzino e la famiglia che vive nel quartiere di Mazzarrona è disperata. Daniel ha lasciato la comunità assieme ad un altro ragazzo di Catania. Non è escluso che il diciassettenne possa essersi nascosto nel capoluogo etneo, oppure in provincia di Siracusa, che conosce bene. Daniel fino a settembre del 2022 è stato ospite di una Comunità a Floridia. Il ragazzo -secondo quanto raccontato dai responsabili della struttura - si era ben integrato. A Floridia aveva anche frequentato il liceo scientifico Leonardo Da Vinci. Poi la madre aveva deciso di riprenderlo portandolo a Siracusa per tentare di interrompere il legame che il figlio aveva con la fidanzatina. I rapporti però tra madre figlio sarebbero stati conflittuali e la donna avrebbe chiesto ai Servizi sociali di Siracusa il trasferimento di Daniel in altra Comunità. Da lì la decisione di mandarlo a Messina, anche per spezzare i rapporti con la città di origine. Ma Daniel ha pensato di tagliare la corda. Anche la zia del ragazzino ha lanciato un appello in tv: "Daniel lo sai che ti vogliamo tutti bene, torna... non ti preoccupare di niente. Daniel amore di zia ritorna da mamma e papà, non li fare stare in ansia ti prego Daniel torna ti aspettiamo tutti".