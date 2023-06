Volley Modica. Scelto il vice di coach Di Stefano, in panchina ci sarà anche Salvo Nicastro

Salvo Nicastro sarà il vice di coach Enzo Di Stefano nel prossimo campionato di serie A3 di pallavolo. La dirigenza presieduta da Ezio Aprile, infatti, ha deciso di dare continuità al lavoro svolto in tre anni dal nuovo vice allenatore per continuare un progetto interessante che punta a costruire in casa il futuro del sestetto della Contea. Salvo Nicastro oltre ad affiancare Enzo Di Stefano continuerà ad essere anche lo scoutman del sestetto modicano.

“Sono pronto ad affrontare questa stagione con il doppio incarico di secondo di Enzo Di Stefano e scoutman – dichiara Salvo Nicastro – Questa è la terza stagione in cui io e Enzo lavoriamo insieme ed entrambi sappiamo che sono i dettagli che fanno la differenza e la cura dei particolari è un aspetto su cui lavoriamo tanto. Mi aspetto una stagione ricca di soddisfazioni per la società, per gli atleti che dimostrano sempre la voglia di migliorare e per lo staff. L'ambiente familiare che si è creato nell'Avimecc Volley Modica – continua – è merito di tutti coloro che ne hanno fatto parte, perchè ognuno di loro ha lasciato qualcosa, ma soprattutto di chi ancora continua a lavorare per questa società. Per me – sottolinea Nicastro – è una grande fortuna fare parte di questa “famiglia”. Questo, mi aiuterà tanto nell'affrontare la prossima stagione, visto che il campionato di serie A3 si rivela sempre più competitivo di anno in anno e in questo senso i numeri parlano chiaro. Sono sicuro – conclude Salvo Nicastro – che riusciremo a centrare gli obiettivi che insieme alla dirigenza ci siamo posti e riusciremo a prenderci delle belle soddisfazioni”.