Videosorveglianza: Modica ottiene un finanziamento di 250 mila euro

Duecentocinquantamila euro per il Comune di Modica, per il progetto di videosorveglianza presentato dalla polizia locale. Arriva dal Ministero dell’Interno che ha ammesso nella fascia dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, i tre enti iblei. Modica e Ragusa hanno ottenuto le somme maggiori (250 mila euro ciascuno) anche se la Città della Contea vanta un punteggio di valutazione del progetto superiore (71,5 contro i 68,5). Vittoria ha ottenuto poco meno 249.800 euro. Tutto ciò riferito anche all’indice di delittuosità che vede Modica con 697, Ragusa 898 e Vittoria con 1219. Progetti finanziati rientrano nel programma operativo nazionale PON Legalità e prevedono somme anche per Scicli e Comiso che hanno ottenuto, rispettivamente 150 mila euro e 149.978 con punteggio di valutazione di 69 e 71,5 e indice di delittuosità di 956 e 628.

“E’ un progetto che arriva ad un punto determinante – spiega il nuovo assessore alla Polizia Locale, Saro Viola –sul quale si è lavorato già nella passata legislatura e che il settore diretto dal Comandante Rosario Cannizzaro ha saputo portare avanti con impegno, grazie ai suoi uffici. Ora è tempo di definire tutto. L’obiettivo è di istituire la sorveglianza perimetrale, ovvero telecamere in tutti gli ingressi della città”.