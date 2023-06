Il diritto alla salute non garantito, Agrigento scende in strada per la Sanità

"La Regione spende ogni anno circa 250 milioni di euro per prestazioni sanitarie rese a icittadini siciliani da strutture fuori regione. Basta questo a fare capire il livello dell'assistenza sanitaria in Sicilia".

Lo ha detto il capogruppo Pd all'Ars Michele Catanzaro che ha partecipato al corteo di protesta "per una sanità migliore" che si è svolto oggi ad Agrigento, organizzato dal Cartello Sociale della provincia di Agrigento."Mobilità passiva e liste d'attesa sono i talloni d'Achille della nostra regione - ha aggiunto Catanzaro - i siciliani sono costretti continuamente a fare viaggi della speranza lontano dall'isola. Da anni è evidente che siamo di fronte ad una una politica sanitaria inefficiente e che l'attuale governo regionale non è in grado di invertire la rotta". "Oggi non si riesce a garantire il diritto alla salute e le comunità di ogni provincia- ha lamentato - sono indignate di fronte ai continui disservizi. La manifestazione di oggi conferma che bisogna agirecon forza e determinazione per affrontare una situazione gravissima"."Il presidente Schifani - ha concluso - ci dica con chiarezza qual è la sua idea di sanità e se ha intenzione di restituire ai siciliani una rete di assistenza efficiente e vicina alle reali necessità quotidiane".