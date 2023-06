Motociclista di Floridia resta gravemente ferito in un incidente a Siracusa

Un motociclista di Floridia è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio verso le 16, alla periferia del capoluogo. S.R., residente in via Crispi, viaggiava in direzione Floridia, ma all'altezza della stazione di servizio Q8, a poche centinaia di metri dal cimitero, si è scontrato con un'Alfa Romeo guidata da un automobilista di Solarino. La vettura stava già per entrare nel rifornimento di benzina. Il motociclista, alla guida di uno scooter Suzuki è finito sull'asfalto. Illeso, ma sotto choc il conducente dell'auto, mentre è stato un medico Bergamasco diretto all'aeroporto di Catania a prestare i primi soccorsi al floridiano in attesa che arrivasse un'ambulanza del 118. Diverse le contusioni riportare da S.R. e nella caduta avrebbe perduto qualche dente. L'uomo, seppur grave, era vigile al momento del suo trasferimento all'ospedale Umberto I°. Sul posto pure due pattuglie della polizia municipale per i rilievi del caso.